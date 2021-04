Fostul principe Nicolae a anunțat că și-a petrecut ziua de naștere la Mănăstirea Oașa Fostul principe Nicolae a anunțat ca și-a petrecut ziua de naștere la Manastirea Oașa: „Am ales sa ma bucur de liniște și sa fiu in mijlocul naturii la o manastire draga sufletului meu”. Fostul principe Nicolae, Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills, și-a aniversat anul acesta ziua de naștere intr-o locație superba din județul Alba, inconjurat de liniștea și serenitatea Manastirii Oașa, cuprinsa intre paduri de brad, de molid și malurile lacului cu același nume. „Multumesc tuturor pentru gandurile frumoase trimise cu ocazia zilei mele de naștere! In acest an am ales sa ma bucur de liniște… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

