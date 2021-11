Mitch Landrieu urmeaza, din acest post de consilier de rang inalt, ”sa supervizeze investitiile cele mai importante in infrastructuri americane care urmeaza sa fie realizate de generatii”, a anuntat intr-un comunicat Casa Alba President Biden named former New Orleans Mayor Mitch Landrieu as the senior adviser for implementing the bipartisan infrastructure bill. Landrieu played a key role in helping the city rebound after Hurricane Katrina in 2005 — Reuters (@Reuters) Acest plan, a carui lege a fost adoptata recent de catre Congres, dupa mai multe luni de tergiversari, vizeaza sa creeze milioane…