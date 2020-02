Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca, fost al doilea cel mai longeviv primar al municipiului Arad, a declarat intr-un mesaj pe contul sau de Facebook ca in cursul lunii aprilie 2019 a fost diagnosticat, iar apoi operat de cancer, scrie realitateadearad.net .Gheorghe Falca a facut declarația in cadrul…

- Gheorghe Falca a surprins, in mai 2019, cand a decis sa renunțe la funcția de primar al Aradului și sa candideze pentru un mandat de europarlamentar din partea PNL. Insa, ceea ce nu știa multa lume este ca, exact in acea perioada, politicianul liberal primise un teribil diagnostic: suferea de cancer!Au…

- Conducerea nationala a aliantei USR-PLUS a anuntat ca va propune candidati unici din partea aliantei la alegerile locale de anul viitor. Decizia se va aplica si in cazul municipiului Lugoj, unde este de asteptat ca in cateva saptamani sa fie organizate alegeri interne pentru stabilirea celui care intra…

- Aproximativ 1,7 milioane de adulti romani au diabet, in timp ce in jur de 2,5 milioane se afla in faza de prediabet. Acesta este, de fapt, „o intoxicatie cronica voluntara cu mancare“, generata de faptul ca in regnul animal, satietatea este o exceptie pe care noi transformat-o in regula, considera dr.…

- S-a batut intr-un club karaoke si chiar a stricat cateva mese pentru ca a cantat in romana. Dezvaluirea apartine fostului primar al Capitalei, Dorin Chirtoaca, in cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziunie.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a cerut joi șefilor județeni sa-i transmita „in urmatorul minut” orice „apropo, aluzie, amenințare” semnalata de angajații MAI la alegerile prezidențiale și a povestit ca a cunoscut cazuri de polițiști carora le era jena de lideri politici și „inchideau ochii”…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca Parchetul General a fost sesizat cu privire la cazul lui Alexandru Checherița, profesorul care a devenit medic primar prin uz de fals. "Urmare a mai multor sesizari privind obținerea titlului de medic primar al prof.dr. Alexandru Checherița, in luna octombrie…

- Fostul primar al Capitalei Ruslan Codreanu a venit cu un mesaj. in care ii da sfaturi lui Ion Ceban, care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor. Potrivit lui Codreanu, Ceban trebuie sa se apuce imediat de lucru si sa concentreze asupra problemelor cetatenilor.