Presedintele Morales, care a demisionat duminica, le-a spus cetatenilor lui ca este trist din cauza ca trebuie sa plece din tara.

"Frati si surori, plec in Mexic", a transmis pe Twitter fostul presedinte."Aceasta situatie m-a facut sa abandonez tara din motive politice (...) dar voi fi atent in continuare. "Voi reveni curand, cu un plus de forta si de energie", a mai spus fostul presedinte.

Un avion militar urma sa aterizeze pe aeroportul din regiunea Cochabamba - fieful liderului socialist, dupa o escala la Lima.

"Evo Morales este deja in avionul guvernamental insarcinat…