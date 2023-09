Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte italian Giorgio Napolitano, fost comunist care a ajutat tara sa sa treaca prin criza datoriilor din 2011, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat vineri biroul premierului, potrivit agențiilor Reuters.Giorgio Napolitano a stabilit o relatie apropiata cu regretatul Papa Benedict al…

- Napolitano a stabilit o relatie apropiata cu regretatul Papa Benedict al XVI-lea si a fost una dintre putinele persoane care au fost avertizate in avans de demisia socanta a lui Benedict al XVI-lea in februarie 2013. Biroul premierului Giorgia Meloni a transmis condoleante din partea guvernului italian…

- Consiliul UE a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei Europene de a fi acordat un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- Mica insula italiana Lampedusa este coplesita de numarul migrantilor care continua sa soseasca dinspre nordul Africii, in timp ce guvernul italian, condus de premierul Giorgia Meloni, a cerut Comisiei Europene sa negocieze cu Tunisia repatrierea migrantilor ilegali din aceasta tara, pentru a diminua…

- „Odata ajuns la guvernare, trebuie sa gasești soluții, in loc de țapi ispașitori”, a explicat Claudio Cerasa, editorul cotidianului centrist italian Il Foglio, citat de Politico.Inainte de a deveni prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni a fost una dintre cele mai puternice voci din UE in materie de migrație.…

- Rețeaua politica de conservatori americani condusa de miliardarul Charles Koch a strans peste 70 de milioane de dolari pentru a-i cheltui in cursele politice, a declarat joi un oficial al grupului, avand obiectivul principal de a-l impiedica pe fostul președinte Donald Trump sa obțina nominalizarea…

- Presedintele american Joe Biden a discutat luni cu premierul italian Giorgia Meloni despre scurta revolta a mercenarilor rusi impotriva Kremlinului si a invitat-o, de asemenea, sa viziteze Casa Alba in luna iulie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de news.ro.Biden a vorbit…

- Papa Francisc s-a rugat duminica pentru familia adolescentei care a disparut in urma cu 40 de ani la Vatican, un gest salutat de fratele ei, care il considera un pas inainte al Vaticanului in unul dintre cele mai mari mistere din istoria Italiei, relateaza AFP si Reuters.