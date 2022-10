Stiri pe aceeasi tema

- „Hu Jintao a insistat sa participe la sesiunea de inchidere... in pofida faptului ca fusese nevoit sa isi ia timp pentru a se recupera recent”, a asigurat pe Twitter agentia de presa China Noua.

- Fostul lider chinez Hu Jintao nu se simtea bine atunci cand a fost scos in mod neasteptat, sambata, de la ceremonia de inchidere a Congresului Partidului Comunist Chinez (PCC), a informat presa de stat.

- O fana a fost eliminata din tribune pentru scurt timp in timpul unui meci de la Cincinnati Open duminica, dupa ce o jucatoare rusa s-a plans arbitrului in timpul meciului ca aceasta statea in tribune cu un steag ucrainean pe umeri.

