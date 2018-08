Fostul presedinte al Coreei de Sud a primit definitiv 25 de ani de inchisoare pentru spaga de la Samsung

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta a Coreei de Sud, Park Geun-hye, a fost condamnata vineri la 25 de ani de inchisoare de o curte de apel din Seul, anunta agentia de stiri Yonhap, intr-un caz care a rezultat dintr-un scandal de coruptie care a inlaturat-o de la putere la inceputul anului 2017, informeaza Reuters.

- Taximetristii din Londra pun la cale un plan pentru a da in judecata compania Uber, pentru suma de un miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari), in conditiile in care au trecut doar cateva saptamani de cand Uber a primit licenta pentru a opera din nou in capitala Angliei. Informatia…

- Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus legislatiei penale si prin care, spune forul european, este afectata independenta magistratilor. Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna…

- Sclavia moderna practicata la spalatoriile de masini din Marea Britanie reprezinta principalul motiv de preocupare al celor care suna la linia antisclavie din aceasta tara. Aceste apeluri au dus la 400 de sesizari catre politie si autoritatile locale, a sasea parte din cele 2.170 de presupuse…

- Augustin Lazar a declarat miercuri, la sediul CSM, intrebat daca ia in calcul sa o delege pe Laura Codruta Kovesi pe alta functie decat cea de procuror DIICOT ca este posibil sa existe discutii privind o activitate ce ar aduce un plus in Ministerul Public. "Procurorii care isi incheie activitatea…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, aflat intr-o vizita surpriza in Afganistan, a promis ca va sustine eforturile presedintelui Ashraf Ghani de a incepe discutiile pentru pace cu talibanii. Pompeo a precizat ca SUA sunt dispuse sa participe. Pompeo a declarat ca strategia anuntata anul…

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze in adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie. Liderii UE au afirmat printr-un…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…