- Ce promite ginerele lui Erdogan, noul ministru de Finante al Turciei. Berat Albayrak, noul ministru turc de Finante si totodata ginerele presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a promis marti sa aduca inflatia in zona unei singure cifre, un mesaj destinat sa ii linisteasca pe investitorii speriati de numirea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Partidele de opozitie din Turcia au facut apel la anularea sau amanarea ceremoniei de investire a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, programata pentru luni, din cauza accidentului de tren care a avut loc duminica in provincia turca Tekirdag (nord-vest) si care s-a soldat cu 24 de morti si 318 raniti,…

- Cele aproape 181.000 de sectii de vot s-au deschis la ora 08.00 (05.00 GMT) si se vor inchide la 17.00 (14.00 GMT). Scrutinul prezidential si cel legislativ au loc simultan in baza unei reforme constitutionale adoptate in aprilie 2017, care intareste considerabil prerogativele viitorului presedinte.…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a afirmat marti la televiziunea NTV ca 30.000 de sirieni care au primit cetatenia turca pot vota la alegerile care vor avea loc duminica, relateaza Reuters. Pe 24 iunie, in Turcia au loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate. Guvernul presedintelui Recep…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, l-a ales oficial pe presedintele Recep Tayyip Erdogan candidat al partidului pentru alegerile anticipate, programate pentru 24 iunie, a anuntat joi premierul Binali Yildirim, informeaza agentia de presa dpa. Decizia asteptata a urmat…

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters. Parlamentarii partidului de opozitie pro-kurd HDP au parasit cladirea Parlamentului…