Stiri pe aceeasi tema

- Comunicatul integral al DNA:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:RAVAȘILA EMILIAN FLORIN, la data faptelor director executiv al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est…

- Doua mii de euro le-a fost dati intreprinderilor mici si mijlocii de Guvern, prin Ministerul Antreprenoriatului, in perioada Pandemiei. Acum, sute de antreprenori din tara trebuie sa returneze ajutorul de stat acordat in perioada Pandemiei de Covid-19.Interesant e ca deciziile de imputare primite acum…