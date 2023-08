Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan, portarul Rapidului și al echipei naționalei, nu a are un inceput de sezon foarte bun. El a gafat de doua ori in partida cu Voluntari, pierduta de giuleșteni cu scorul de 1-2. Criticat din toate parțile, goalkeeper-ul a avut o prima reacție in miez de noapte. Ce mesaj a transmis acesta.…

- Dupa ce sezonul trecut l-a petrecut in intregime la Inter, Romelu Lukaku a intrat intr-un conflict cu suporterii formației din Serie A, in momentul in care a decis sa dea curs ofertei venite de la Juventus.

- Horațiu Moldovan, goalkeeper-ul celor de la Rapid, și-a „ingropat” echipa in deplasarea cu FC Voluntari, in care giuleștenii au fost invinși cu 1-2. Portarul de 25 de ani a greșit la ambele goluri ale ilfovenilor, iar la final a insistat sa-și asume in intregime eșecul. La flash-interviuri, a oferit,…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anunțat ca va renunța la funcție la prima remaniere a cabinetului condus de premierul Rishi Sunak. De asemenea, Ben Wallace, membru al Partidului Conservator, a precizat ca nu va candida la urmatoarele alegeri parlamentare. Ministrul Ben Wallace a facut…

- Dorian Railean (29 de ani) a semnat cu FC Chindia, dupa incetarea contractului pe care l-a avut cu Unirea Dej, echipa de la care vine și noul antrenor al targoviștenilor, Dragoș Militaru. "International din Republica Moldova (8 selecții) si ingerul pazitor din poarta Moldovei in victoria rasunatoare…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este fostul portar Mircea Bornescu, care va analiza prestația dezamagitoare a Romaniei U21 din infrangerea cu Spania U21, la debutul EURO 2023, scor 0-3. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook…

- Chef Scarlatescu a fost lovit de un val de „hate” din partea urmaritorilor, asta dupa ce a ajuns cu mașina la celebra Poarta din Vama Veche. Dupa ce a postat pe Instagram doua fotografii in care arata cum a ajuns cu mașina pana la intrarea celebra, reacțiile au aparut imediat! Scarlatescu, aspru criticat…

- Deputata Ana Catauța (PSD Bacau) a criticat Austria pentru ca a blocat accesul Romaniei in spațiul Schengen. In perioada 14-16 mai, parlamentarul bacauan participa la reuniunea plenara Conferința Organelor Parlamentare specializate in Afaceri Comunitare și Europene ale parlamentelor Uniunii Europene…