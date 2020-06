Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU… Lucian Andriuta, fost ofiter al Biroului Supraveghere-Control Trecere de Frontiera, din cadrul Politiei de Frontiera Vaslui, a cerut judecatorilor Tribunalului Vaslui schimbarea masurii arestului preventiv, in arest la domiciliu sau control judiciar. Instanta a luat act de cererea fostului politisat…

- Dupa reaudierea a trei martori din dosarul dispariției, Codruț Marta a fost cautat in cimitir , unde un cadavru a fost deshumat. Din pacate, analizele au demonstrat ca ramașițele descoperite nu erau ale acestuia. Jurnaliștii au discutat, luni, cu fratele lui Codruț Marta, cel care a cerut in Instanța…

- Cod ECLI ECLI:RO:TBVAS:2019:004.000091 Dosar nr. 353/89/2018 R O M I N I A TRIBUNALUL VASLUI CIVILA Sentinta civila Nr. 91/2019 Sedinta publica de la 05 Februarie 2019 Instanta constituita din: PRESEDINTE: DANIELA MIHAELA MANOLE Grefier: TITINA BACIU Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei civile privind…

- O femeie din Sighișoara a fost salvata de la inec vineri, 1 mai, de un polițist și un jandarm. ”Polițist mureșean salvator! Felicitari colegilor noștri, Sergiu Ionescu din cadrul Poliției municipiului Sighișoara și sergentului major Constantinovici Adriana din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj a dispus efectuarea unor verificari pe linie interna, ca urmare a apariției in spațiul public a unei imagini referitoare la prezența unui agent de poliție din cadrul Poliției municipiului Dej, la un eveniment impreuna cu mai multe persoane. Agentul…

- "Nu pot sa va dau mai multe detalii in seara aceasta dar sunt peste 10" morti, a informat un purtator de cuvant al politiei federale din Dartsmouth in cadrul unei conferinte de presa. Incidentul s-a produs in oraselul de coasta Portapique, situat la 130 km nord de capitala provinciei, Halifax. Victimele…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, barbatul a fost descoperit decedat... The post Un tanar politist din cadrul ITPF Timisoara s-a impușcat in cap cu arma din dotare appeared first on Renasterea banateana .