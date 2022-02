Fostul Papa Benedict și-a cerut scuze și a recunoscut marti ca au avut loc erori in gestionarea cazurilor de abuz sexual in perioada cand era Arhiepiscop de Munchen. Avocatii sai au sustinut ca Papa Benedict nu este direct vinovat, transmite Reuters. Vaticanul a publicat o scrisoare a lui Benedict si un addendum de trei pagini, in urma unui raport publicat luna trecuta despre abuzurile in arhiepiscopie produse din 1945 pana in 2019, care include presupusul esec al cardinalului Joseph Ratzinger de a lua masuri in patru cazuri, pe cand era arhiepiscop de Munchen intre 1977 si 1982. “Am avut mari…