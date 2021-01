Fostul ministru Elena Udrea are COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul noului an a venit cu o veste proasta pentru Elena Udrea. Fosta deputata a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Surse din anturajul celebrei blonde au declarat in exclusivitate pentru WOWBIZ.ro ca fosta politiciana se afla intr-o stare buna, chiar daca a fost infectata cu virusul…

- Avocatii lui Silviu Wagner au cerut amanarea audierii fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, pe motiv ca clientul sau este confirmat infectat cu noul coronavirus iar pe de alta parte acesta ar dori sa o chestioneze pe Elena Udrea. Curtea de Apel Bucuresti a continuat, luni, audierile in dosarul…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…

- Necazurile se țin lanț de deputatul USR Tudor Benga. Acesta a fost confirmat pozitiv in ceea ce privește infectarea cu coronavirus. „Astazi am primit rezultatul testului efectuat luni și mi s-a confirmat ceea ce banuiam deja, anume ca sunt pozitiv cu Covid19. Am simptome inca de duminica seara, evoluția…

- Pana astazi, 18 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 180.388 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 130.894 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.920 cazuri…

- Pana astazi, 13 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 160.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 120.515 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.109 cazuri noi…

- Președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, a anunțat luni pe Facebook ca a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus. „Sunt voci care pun la indoiala existența virusului, insa in aceste momente cel mai ințelept este sa respectam cu toții regulile”, a scris Moldovan…