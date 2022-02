Stiri pe aceeasi tema

- Victor Vlad Grigorescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Cioloș, in perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la plata unei amenzi penale de 48.000 de lei, intr-un dosar in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca, in cazul unei persoane care comite un furt avand masca sanitara de protectie, intr-un spatiu unde purtarea mastii este obligatorie, se va trece la condamnare in forma agravanta a infractiunii. Instanta suprema a fost sesizata de Curtea de Apel…

- Parchetul General a deschis dosar penal in rem impotriva AUR pentru minimalizarea Holocaustului intr-un comunicat de presa emis pe 3 ianuarie de partid, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze!”. „La data de 6 ianuarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in…

- A iesit la iveala un nou abuz comis de Sectia pentru judecatori a CSM in materie disciplinara, condusa de presedintele Consiliului, Bogdan Mateescu (foto). Inalta Curte de Casatie si Justitie a desfiintat hotararea CSM de sanctionare disciplinara a judecatoarei Neluta Marinica Tudorache de la Tribunalul…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora, de Curtea de Apel Bucuresti, decizia nefiind definitiva. De asemenea, ii va fi confiscata suma de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o in urma exercitarii traficului de influenta. "In…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in ședința de marți, 16 noiembrie, numirea șefilor Secției penale și a Secției I civile de la Inalta Curte de Casație și Justiție. In ambele cazuri este vorba despre reinvestiri in funcție. Astfel, CSM a hotarat:…