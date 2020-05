Stiri pe aceeasi tema

- Planul urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industriala si de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL intra la vot in sedinta Consiliul Local Municipal din 29 aprilie a.c.Anul trecut, investitorul a solicitat acord de consultare publica pentru edificarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Chilia au depistat in zona de competenta doi cetateni romani care detineau 30 de kilograme de peste, din familia sturionilor, fara documente legale. In data de 20.04.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Situație incredibila la Spitalul Judetean Focșani, acolo unde exista un focar de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, il acuza pe fostul manager al unitatii, depistat si el pozitiv, ca nu mai e de gasit, susține ministrul Sanatații. In cel mai scurt timp, spitalul va avea conducere...

- Avand in vedere ca au fost mai multe intrebari cu privire la restrictiile de circulatie si la declaratiile pe proprie raspundere sau adeverinta, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material cu intrebari si raspunsuri. 1. Intrebare: Pot merge la serviciu, in aceasta perioada, si persoanele…

- Incepand de astazi, circulația oamenilor este interzisa, cu anumite excepții. Persoanele care ies din casa sunt obligate sa aiba asupra lor unul sau mai multe documente. Conform Ordonanței Nr. 3 din 24 martie 2020, pentru verificarea motivului deplasarii: a) angajații prezinta legitimația de serviciu…

- Primaria municipiului Constanta a incheiat un contract de prestari servicii privind achizitia serviciului de asistenta tehnica dirigentie de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea Locurilor de joaca existente in municipiul Constantaldquo;, etapa…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) este onorata sa anunțe consolidarea echipei proprii de specialiști cu o personalitate marcanta din domeniul juridic, și anume Toni Grebla, se arata intr-un comunicat de presa al FACIAS.Citește și: Coronavirusul, combinație…

- Un barbat, de 50 de ani, din orașul gorjean Rovinari, a fost depistat marți in comuna Calnic, in timp ce conducea o autoutilitara, in care transporta, intr-un recipient de plastic, 230 de kilograme de pește, pentru care nu deținea documente de proveniența. La fata locului s-au deplasat lucratori din…