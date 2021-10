Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Invitatul din aceasta dimineața este Leonard Naidin, fost mijlocaș care a activat la echipe precum Politehnica Timișoara, FC Bihor Oradea, Dinamo, sau CS Mioveni. In 2009, a parasit campionatul Romaniei pentru formația azera Neftchi…

- In 32 de ani de la Revolutie, am pornit de la Iliescu cel sarac si cinstit si am ajuns la Iohannis cel bogat. Cat de cinstit sau nu este actualul presedinte, aflam duminica, de la ora 21, la Culisele statului paralel. Anca Alexandrescu face dezvaluiri incredibile despre pusculitele si sponsorii presedintelui,…

- Andrei Antoce (26 de ani), noul preparator fizic al lui Dinamo, povestește intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor cum a ajuns in Ștefan cel Mare, se autodescrie și dezvaluie modalitațile prin care gestioneaza relația cu jucatorii. Antoce a reprezentat prima mutare a lui…

- Tragerea la sorți pentru optimile de finala din Cupa Romaniei va avea loc marți, de la ora 15:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe YouTube FRF TV. FC Argeș, Hermannstadt, Chindia, Dunarea Calarași, Poli Timișoara, Buzau, Gaz Metan, Sepsi, FCSB, FC Voluntari, FCU Craiova, Minaur Baia Mare, Filiași,…

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo și Poli Iași, a comentat unul dintre cele mai fierbinți subiecte din fotbalul romanesc: situația de la CSA Steaua. Recent promovata in Liga 2, CSA Steaua, club care aparține de MApN, nu are drept de promovare in Liga 1 in acest sezon și e nevoit sa gaseasca un…

- Alberto Cobrea (30 de ani, portar) a semnat cu FCU Craiova. Era liber de contract dupa desparțirea de CSM Reșița produsa la finalul sezonului precedent. „Alberto Cobrea, jucator ce in sezonul trecut a evoluat pentru formația CSM Reșița, a semnat cu Știința!”, au comunicat oficial oltenii. ️ Alberto…

- Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-0 in „16”-imile Cupei Romaniei | La final, Dan Petrescu a tras concluziile dupa eșecul de pe „Oblemenco”. FC Argeș, Hermannstadt, Chindia, Dunarea Calarași, Poli Timișoara, Buzau, Gaz Metan, Sepsi, FCSB, FC Voluntari, FCU Craiova, Minaur Baia Mare, Filiași, Rapid,…

- Sezonul 2021/2022 al Ligii a II-a a început sâmbata, iar primele meciuri au adus victorii pentru Petrolul Ploiesti, Concordia Chiajna, Metaloglobus, Unirea Slobozia, dar și nou-promovata CS Șelimbar. Ripensia Timișoara și Dunarea Calarași au oferit cel mai spectaculos meci al zilei, scor…