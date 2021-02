Fostul fundaş italian Luigi Sartor, arestat pentru cultivarea de marijuana Fostul fundas italian Luigi Sartor a fost retinut pentru cultivarea de marijuana, fiind prins in flagrant in timp ce ingrijea peste 106 de plante, impreuna cu un complice, intr-o cabana abandonata din regiunea Parma, informeaza presa italiana de marti, potrivit Agerpres. Sartor, care a imbracat de doua ori tricoul selectionatei Italiei, se afla acum in arest la domiciliu, dupa ce a fost adus anterior in fata unui judecator, conform ziarului Gazzetta di Parma. Citește și CODICELE atacului lui Basescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra Direcției-Fratele și nepotul sau, condamnați definitiv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

