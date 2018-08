Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al CIA, John Brennan, a afirmat ca presedintele american Donald Trump i-a retras accesul la secretul de aparare pentru a-i intimida pe detractorii sai si pentru a inabusi o ancheta asupra legaturilor sale cu Rusia, informeaza AFP. Intr-un editorial virulent publicat joi in New York…

- Președintele american Donald Trump a avut ieri o intalnire istorica, la Helsinki, cu Vladimir Putin, cu speranța declarata de a stabili o relație „extraordinara” cu omologul sau rus, scrie AFP, preluata de Mediafax. „Cred ca avem oportunitati extraordinare intre tarile noastre, desi, sincer, in ultimii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a sustinut, la dezbaterea motiunii, ca opozitia aparent doreste preluarea guvernarii, dar nu are nicio solutie conturata, nici macar o schita de program de guvernare si a acuzat o lupta sterila pentru putere, titreaza News.ro. ”Schimbarea majoritatii guvernamentale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.