Fostul cardinal american Theodore McCarrick a fost inculpat in SUA. Acesta este acuzat ca a agresat sexual un adolescent. Theodore McCarrick este oficialul catolic de cel mai inalt rang inculpat penal in Statele Unite pentru violenta sexuala. Conform AFP, fostul arhiepiscop al Washingtonului, in varsta de 91 de ani, a fost inculpat cu privire la trei capete de agresiune sexuala, vizand un baiat in varsta de peste 14 ani, potrivit unor documente de la tribunalul din Massachusetts. Theodore McCarrick a fost caterisit in 2019, o sanctiune fara precedent in istoria Bisericii Catolice. Vaticanul l-a…