Fostul baron PSD, Ionel Arsene, ar putea fi extrădat Ionel Arsene ar putea fi extradat, conform deciziei luate pe 12 octombrie de Curtea de Apel din Bari, Italia. Hotararea instanței nu este insa definitiva, ci poate fi atacata la instanța superioara. Romania incearca din luna martie sa puna in executare un mandat european de arestare, emis dupa ce Ionel Arsene a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru corupție. Arsene a fugit in Italia inainte de a-și afla sentința, a fost prins și plasat in arest la domiciliu la sfarșitul lunii martie. In aprilie, justiția italiana a respins cererea de predare formulata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

