- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste „un efort de promovare a discutiilor de pace”, relateaza news.ro , cu referire la agentia Reuters.

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- O companie chineza a cumparat cupru in valoare de cel putin 7,4 milioane de dolari de la o fabrica dintr-o regiune ucraineana anexata de Rusia, care este supusa sanctiunilor occidentale, potrivit datelor vamale rusesti analizate de Reuters, informeaza News.ro.China nu a impus nicio restrictie asupra…

- China va continua eforturile de pace in Ucraina, iar ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, va efectua o vizita oficiala la Moscova, a anuntat vineri Administratia de la Beijing, fara a semnala, deocamdata, contacte cu Kievul, noteaza news.ro.Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, "va efectua…

- China a anuntat joi ca armata sa este dispusa sa colaboreze cu armata rusa pentru a consolida comunicarea si coordonarea strategica, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, informeaza Reuters. Cele doua tari vor conlucra pentru a pune in aplicare initiativele de securitate…

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters, informeaza AGERPRES . „China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in…

