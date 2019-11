Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ieri la Zagreb, in cadrul congresului statutar al Partidului Popular European, ca va incerca sa „recupereze Moldova” la alegerile prezidențiale din 2020.

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Maia Sandu a ținut un discurs in fața familiei europene, in cadrul congresului statutar al Partidului Popular European, desfașurat la Zagreb. In cadrul vizitei sale, Maia Sandu a adus la cunoștința europenilor despre situația din Republica Moldova, dar și despre…

- Fosta ministra a Finantelor, Natalia Gavrilita, sustine ca cinci din cele sapte actiuni anuntate intr-o conferinta comuna de presedinte, premier si presedintele Parlamentului sunt planuite de precedentul guvern. Doar ca, din cauza populismului celorlalte doua initiative, actualul guvern risca sa nu…

- Fosta prim-ministra Maia Sandu, presedinta Partidulu Actiune si Solidaritate, spune ca nu se lasa de politica si nici nu pleaca din tara atat timp cat va avea sprijin si cat oamenii vor crede in actiunile ei. Politiciana spune ca de acum incolo, avand in vedere ca nu se mai regaseste in nicio functie…

- Ex-ministra justiției din Romania, Monica Macovei, susține ca Maia Sandu ar putea aplica același scenariu, ca și al socialiștilor, pentru a demite Guvernul Chicu, investit in graba. Fosta europarlamentara propune ca Sandu sa creeze o alianța cu Partidul Democrat și sa dea jos acest guvern tehnocrat.

- Jurnalistul Financial Times, Robin Kwong, originar din Hong Kong, a povestit pentru Libertatea cum este traiul rezidenților din Hong Kong in mijlocul protestelor. „In 90% din timp și in 90% din locuri, viața se desfașoara normal”, spune Robin. Ramane acel 10% pe care il vedem la televizor și pe internet…

- Prim-ministra Maia Sandu critica dur Adunarea Generala a Judecatorilor convocata astazi, 27 septembrie, in urma careia șase membri ai CSM au fost lipsitiți de mandate. Dansa susține ca „cele intamplate astazi demonstreaza inca o data ca autocurațarea sistemului judecatoresc este imposibila”.