Formația Royal Antwerp a cucerit Cupa Belgiei, dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 in finala pe KV Mechelen, duminica, pe stadionul Regele Baudouin din Bruxelles. Vincent Janssen a deschis scorul in minutul 35, in urma unei lovituri de la 11 m, rezultatul final fiind stabilit de Michel-Ange Balikwisha, cu 10 minute inainte de final. Royal Antwerp, care si-a trecut in palmares a patra Cupa nationala din istoria sa, este implicata si in lupta pentru titlul de campioana a Belgiei in acest sezon.