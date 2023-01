Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, pe rolul Judecatoriei Constanta exista un nou proces deschis de Georgeta Tapangea, privind contestarea la executare 1424 BS 2022, unde intimat este UAT Constanta Georgeta Tapangea a primit o noua amanare intr unul din dosarele pe care le are deschise in instanta Este vorba de procesul pe fond…

- Sefii de la CE Oltenia trebuie sa dea inapoi, conform unei decizii a ANAF, primele de 1,5 milioane lei, primite in cursul anului 2017 sub forma de bonusuri de performanta. Aceasta in timp ce angajatii societatii lucreaza in conditii grele si primesc salarii de mizere, ceea ce i-a scos in strada de mai…

- Un individ care conducea un autoturism prin municipiul Iasi este cercetat penal de catre politisti dupa ce a fost oprit de catre o patrula. Cel de la volan nu avea permis de conducere si era beat crita. Pentru cele doua infractiuni comise, el a fost arestat pentru 30 de zile. „La data de 5 ianuarie…

- Timp de 4 luni Biserica Ortodoxa Ucraineana subordonata canonic pana in mai anul acesta Moscovei va fi forțata sa-și schimbe denumirea in Biserica Ortodoxa Rusa din Ucraina, potrivit unei hotarari a Curții Constituționale a Ucrainei din 27 decembrie. Curtea Constituționala a menționat ca organizațiile…

- Soluția angajatorilor romani pentru lipsa forței de munca autohtona este aducerea de muncitori straini, in principal extra-comunitari, asiatici. O sugereaza chiar și Guvernul Romaniei, care a anunțat in urma cu cateva zile eliberarea in 2023 a inca 100 000 de avize de munca pentru straini. Parerile…

- Magistrații s-au pronunțat, in prima instanța, in procesul deschis de prefectul județului Brașov impotriva hotararii de Consiliu Local prin care s-a decis majorarea chiriilor. Inițiativa legislativa i-a aparținut primarului Allen Coliban. Degeaba in spațiul public au aparut argumente care demonstrau…

- Primarul Ioan Turc a pierdut definitiv procesul in care se judeca cu arhitecta șefa a primariei, Monica Pop, dupa ce a suspendat-o din funcție. Aceasta a caștigat procesul la Curtea de Apel Cluj, care-l obliga pe edil sa-i plateasca și cheltuieli de judecata de 3.500 de lei. Ieri, Curtea de Apel Cluj…