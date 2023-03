Fostă concurentă Miss România, desfigurată de un fals medic dentist din Siria Caz socant la o clinica stomatologica din Bucuresti! Un medic dentist sirian, fara drept de practica in Romania, a fost retinut dupa ce a desfigurat o pacienta. Este vorba despre o fosta concurenta Miss Romania. In luna noiembrie, barbatul, in varsta de 26 de ani, ar fi afectuat o procedura medicala in urma careia au aparut complicatii grave. Alaturi de medic a fost retinut si patronul cabinetului. “Vorbim despre un tanar sirian in varsta de 26 de ani, care practica medicina stomatologica fara sa aiba dreptul pe teritoriul Romaniei, la un cabinet din Capitala. Totul ar fi ieșit la iveala dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Larisa Popa, o fosta Miss Romania, a fost la un pas sa ramana fara dinți, din cauza unei infecții cu care s-a ales in urma unei vizite la un cabinet stomatologic din București. Ea a fost tratata de un medic fals.

