Radu Roatis, fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Tribunalul Mures la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, intr-un dosar de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata si fals intelectual in forma continuata. De asemenea, Roatiș este obligat sa presteze 100 de zile de munca in folosul comunitatii. DNA l-a trimis in judecata pe Radu Roatis cu acord de recunoastere a vinovatiei pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata…