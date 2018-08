Fost sef al DSVSA Constanta: Cine este Geronimo Branescu, din fruntea ANSVSA, cel care trebuie sa gestioneze grava problema a pestei porcine (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de intervenție pentru stoparea raspandirii pestei porcine africane au acoperit deja zona de risc riverana Rezervației Biosferei Delta Dunarii, a anunțat duminica, la TVR, președintele Autoritații Naționale Sanitar - Veterinare, Geronimo Branescu.

- Președinte Autoritații Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anunțat, ieri seara, ca se inregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana in toata țara, fiind omorați in total 49.816 porci, informeaza MEDIAFAX."Sunt inregistrate ...

- Secretarul de stat, Raed Arafat și președintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, au explicat, dupa Comitetul de Urgența care a avut loc la Guvern ca s-a adoptat un plan suplimentar de acțiuni pentru prevenirea pestei porcine.”In cadrul acestui Comitet a fost aprobat planul suplimentar de…

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai importanți fermieri din Romania, a facut declarații extrem de dure cu privire la modul in care se intervine in cazul pestei porcine africane. Pentru Jurnal aradean și aradon.ro, Dimitrie Musca – fermierul de la Curtici, a punctat ca ar trebui eradicat in proporție…

- Guvernul ia masuri pentru prevenirea pestei porcine: Pentru fiecare porc mistreț, mascul, vanat in zonele de risc, se acorda 65 de lei, Pentru femele, 400 de lei, potrivit unei hotarari a Executivului condus de Viorica Dancila, din ședința de Guvern de joi. Vanatorii mai primesc un stimulent financiar…

- Fratii Radu si Alexandru Mazare au fost achitati joi de ICCJ in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social "Henri Coanda" din Constanta, instanta aplicandu-le insa fiecaruia cate o amenda penala de 5.000 de lei.”Am avut noroc de niște judecatori care nu au…

- ANSVSA Constanta ia masuri in scopul prevenirii introducerii pe teritoriul judetului Constanta a pestei porcine africane. Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in judetele Satu ndash; Mare si Tulcea la porcii domestici…

- Viorica Dancila nu a știut cum îl cheama pe premierul Estoniei, în momentul în care a încercat sa îl prezinte public. Cei doi premieri au sutinut sâmbata o conferinta comuna de presa la Constanta, cu ocazia primului zbor direct…