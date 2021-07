Fost primar, judecat pentru abuz în serviciu Procurorii DNA din Craiova au anunțat trimiterea in judecata a unui fost primar al comunei mehedințene Malovaț, acuzat de abuz in serviciu. Anchetatorii susțin ca fostul edil a atribuit ilegal mai multe contracte privind modernizare de drumuri, achiziții materiale de construcții sau lucrari de reabilitare termica. In același dosar a fost deferit justiției și reprezentantul unei societați comerciale. Potrivit procurorilor DNA, prejudiciul in acest dosar este de peste 5 milioane de lei. Procurii DNA au precizat ca faptele din acest dosar ar fi fost comise in urma cu mai bine de 10 ani. ”In perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

