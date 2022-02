Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost achitat, vineri, in dosarul in care era acuzat de trafic de influența - acuzația DNA era ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier județean in Buzau intr-o funcție publica importanta. Initial, instanta de fond - Tribunalul Bucuresti…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul…

- Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, care a fost condamnat in februarie 2020 de Tribunalul București la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, a fost achitat vineri, 11 februarie 2022, de Curtea de Apel București, potrivit minutei instanței. Valeriu Zgonea…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul…

- Curtea de Apel București l-a achitat, vineri, definitiv, pe fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, in dosarul DNA in care a fost acuzat de anchetatori ca ar fi primit o mita de la un consilier județean pentru a-și trafica influența pentru un post pentru fiica acestuia. „In temeiul art. 421…

- Magistratii Tribunalului Vaslui au admis azi cererea de eliberare conditionata formulata de Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), condamnat la 8 ani de inchisoare. „Instanta admite contestatia formulata de condamnatul Vlasov Mihail, detinut in prezent…

- „Admite cererea de reabilitarea judecatoreasca formulata de petentul Nastase Adrian. Dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului Nastase Adrian cu privire la pedeapsa de 2 ani inchisoare (…) si pedeapsa de 4 ani inchisoare (…), pedepse ce au fost contopite prin sentinta penala nr. 1385/08.05.2014…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti, 7 decembrie, reabilitarea judecatoreasca a fostului premier Adrian Nastase cu privire cele doua pedepse cu inchisoarea, una de doi ani si cealalta de patru ani. Decizia magistratilor nu este definitiva, informeaza News.ro . „Admite cererea de reabilitarea…