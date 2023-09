Fostul premier Florin Citu, care a fost si ministru al Finantelor, afirma ca pentru Romania ”cel mai bun scenariu” este ”ca aceasta guvernare sa plece, sa revina o guvernare de dreapta, sa faca PNRR-ul urgent”. “Aceasta guvernare nu poate fi data jos decat de PNL si PNL trebuie sa reevalueze situatia actuala in care se afla si sa decida daca vrea sa duca Romania in continuare pe acest drum, in care romanii sufera zi de zi de pe urma acestor masuri ale Guvernului si vor urma sa fie si mai loviti de urmatoarele taxe sau vrea sa se puna de partea buna a istoriei si sa rupa aceasta guvernare si sa…