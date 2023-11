Stiri pe aceeasi tema

- Chris Kirkland (42 de ani), fostul portar al lui Liverpool din perioada 2001-2006, a dezvaluit recent problemele prin care a trecut din cauza dependenței de pastile, lucru care a fost aproape sa-i puna capat zilelor. Chris Kirkland a evoluat de-a lungul carierei pentru Coventry, Liverpool, West Brom,…

- FC Barcelona a fost invinsa surprinzator de Sahtior Donetk, cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, la Hamburg, intr-un meci din Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Danilo Sikan (40). Campioana Ucrainei a mai avut doua ocazii bune de gol, in debutul reprizei…

- Ultrașii de la Peluza Sud au pregatit o primire infernala pentru Donnarumma (24 de ani), care revine in premiera in postura de adversar cu PSG intr-un meci din grupele Ligii Campionilor. Nu e insa prima oara cand fostul goalkeeper al lui Milan este contestat. Gigio Donnarumma va avea de suportat diseara…

- Paris Saint-Germain(PSG) a invins-o la scor de forfait, 3-0, pe AC Milan, miercuri seara, pe Parc des Princes, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Golurile au fost marcate de Kylian Mbappe (32), Randal Kolo Muani (53) si Kang-in Lee (89), in fata unei semifinaliste…

- Potrivit The Guardian, UEFA e acuzata de o fosta colaboratoare ca ar fi prezentat „probe complet false” in ancheta deschisa pe marginea finalei Ligii din 28 mai 2022 și ca a incercat sa-l scoata basma curata pe Zeljko Pavlica, prieten al lui Alexander Ceferin (55 de ani) și responsabil cu securitatea…

- RB Leipzig a invins-o pe Young Boys cu scorul de 3-1, marti seara, in deplasare, in Grupa G, in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres.Fundasul francez Mohamed Simakan a marcat primul gol al noii editii de Champions League, in min. 3, dar campioana Elvetiei a egalat prin Mechak…

- Formatia AC Milan aincheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, marti, pe teren propriu, in compania echipei Newcastle, in prima etapa a grupei F a Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Intr-un alt meci, in grupa G, Young Boys Berna a fost invinsa de RB Leipzig, scor 3-1.Pentru elvetieni…

- Deși dupa 20 de minute scorul era 0-0, AC Milan a dominat-o categoric pe Newcastle in prima jumatate a primei reprize pe San Siro, in grupele Ligii Campionilor. La doar a doua apariție a lui Newcastle in Liga Campionilor și prima dupa o pauza de 20 de ani, „cotofenele” nu au existat pe teren in prima…