- Federația Rusa are patru subiecte pe care nu vrea sa le discute bilateral cu Romania, preferand sa transmita doar mesaje directe critice sau peste capul Romaniei unor alți parteneri, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

- Președintele rus Vladimir Putin și-a manifestat deschiderea de a intensifica legaturile cu Romania, cu ocazia ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare a unor noi ambasadori, intre care si noul ambasador al Romaniei la Moscova, Constantin Cristian Istrate, potrivit agentiei de presa ruse…

- Ministrul Afacerilor Externe a explicat ca este „o masura luata in defensiva” de partea rusa, ca reacție la decizia Bucureștiului de a-l declara „persona non grata” pe Alexey Grishaev, care ocupa un rang similar la acel moment.„Nu este nimic special in aceasta decizie. De altfel, noi am anticipat un…

- Moscova amenința cu masuri similare in cazul expulzarii unui oficial rus de la ambasada Rusiei in Romania. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe a declarat ca ambasadorul Romaniei la Moscova cunoaște "procedura masurilor echivalente".

- Ambasadorul Romaniei la Moscova, Cristian Istrate, cunoaste bine procedura masurilor reciproce de raspuns la pasii corespunzatori in relatia cu Moscova, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pentru agentia de presa oficiala TASS, comentand decizia Bucurestiului…

- Moscova privește decizia Bucureștiului de a expulza un oficial rus ca pe un gest neprietenos și iși rezerva dreptul de "a lua masuri relevante ca raspuns", a declarat ambasadorul Rusiei in Romania, Valery Kuzmin, luni, pentru agenția TASS. Și Ministerul rus de Externe a avut o poziție similara, prin…

- Rusia și Republica Ceha dețin indicatori diferiți privind paritatea angajaților, iar Moscova nu angajeaza cetațeni locali. Despre acest lucru a declarat Ministerul rus de Externe ca raspuns la planurile Republicii Cehe de a expulza aproximativ 60 de diplomați ruși, relateaza RIA Novosti. "Problema paritații…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…