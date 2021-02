Stiri pe aceeasi tema

- O noua sesiune de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora va fi deschisa in perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, a anuntat miercuri Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit AFIR, este vorba de submasura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din…

- Managerul Spitalului ”Marius Nasta”, din Capitala, Dr. Beatrice Mahler, susține ca sunt multe cazuri in care membrii aceleiași familii nu se imbolnavesc, deși stau in aceeași casa. Principalul motiv este diferența de sistem imunitar, dar exista și persoane in corpul carora celulele macrofage neutralizeaza…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa fie marea supriza a alegerilor parlamentare si in diaspora, transmite Antena 3. Potrivit rezultatelor provizorii, dupa centralizarea a peste 99% dintre voturile exprimate duminica, AUR ar fi obținut peste 8% dintre voturile pentru Camera Deputaților…

- Peste 200.000 de romani din afara tarii si-au votat, duminica, pana la ora 16,40, reprezentantii in noul Legislativ. Italia conduce la numarul de voturi exprimate in strainatate de romani. Numarul total de cetateni romani cu domiciliul in afara țarii care figureaza cu drept de vot la acest scrutin este…

- Un barbat a lesinat intr-o sectie de votare din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce i s-a facut rau, iar echipajele de prim-ajutor care au ajuns acolo au fost nevoite sa constate decesul acestuia. Potrivit Politiei Capitalei, incidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, prin care s-a anuntat ca, intr-o…

- Un numar de 65.454 de alegatori din strainatate au votat pana la ora 00.00, potrivit datelor furnizate de catre AEP. Acestora li se adauga 21.329 de alegatori care au optat pentru votul prin corespondenta. Prin urmare, numarul total de votanti in Diaspora este 86.783, conform MAE. Numarul total de sectii…

- Un barbat infectat cu Covid 19 s-a spanzurat intr-un salon ATI al Spitalului Județean din Galați, cazul fiind investigat de poliție pentru infracțiunea de ucidere din culpa de care s-ar putea face vinovate cadrele medicale care aveau obligația sa-l supravegheze. In Romania s-au inregistrat mai multe…

- Cu restricții privind adunarile de familie, instrucțiuni de a nu se imbrațișa și o cerere politicoasa adresata Sfantului Nicolae de a „pastra distanța”, Europa se pregatește pentru primul sau Craciun COVID-19, scrie Reuters, intr-o ampla analiza a masurilor luate pe vechiul continent. Statele Europei,…