Fost Desperado, rockerul Călin Pop este profesor stomatolog în Abu Dhabi. ”Muzica a devenit o pasiune”/Exclusiv Va mai amintiți de formația Desperado? Solistul Calin Pop face in continuare oamenii sa zambeasca. Insa nu prin amuzante melodii . Este doctor stomatolog și profesor de specialitate. In plus preda cursuri de specialitate, atestari recunoscute la nivel mondial. Nu canta doar la freza stomatologica, ci și la chitara, alaturi de copiii sai. Stramutat de patru ani in Abu Dhabi, rockerul duce o viața ca intr-o vacanța și este fericit, mai ales ca familia sa a acceptat acesta provocare, o noua viața in in orașul milionarilor, capitala Emiratelor Arabe Unite. ”Uneori simt ca traiesc intr-o vacanța,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

