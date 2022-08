Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci oficial din postura de capitan al celor de la FCSB, Florinel Coman a marcat dupa un an de seceta și a fost cel mai bun jucator de pe teren in manșa retur cu Saburtalo din turul II preliminar Conference League, scor 4-2, 4-3 la general. Florin Tanase e la un pas sa semneze cu chinezii…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a fost entuziasmat de primul meci cu Nicolae Dica pe banca. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia).…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Formatia din Berceni va intalni, joi (ora 20.30, Digi Sport 1, Prima Sport 1), Saburtalo (Georgia), in turul II preliminar al Conference League intr-o partida de care depinde viitorul ei european. Pe teren nu se va afla insa si Florin Tanase (27 de ani).

- Helmut Duckadam crede ca jucatorii de la FCSB trebuie pedepsiți aspru pentru evoluția afișata in infrangerea cu Saburtalo, 0-1, in Conference League. „Nu m-am așteptat niciodata ca FCSB-ul, cu jucatorii atat de laudați, sa fie dominata. O echipa condusa in Georgia la pauza și adversarii sa aiba patru…

- SABURTALO - FCSB 1-0. Roș-albaștrii s-au facut de ras in Georgia, bifand a doua umilința europeana la rand, dupa ce vara trecuta erau eliminați de Șahtior Karagandy. Prestația echipei lui Becali a lasat de dorit la Tbilisi, iar calificarea in turul III din Conference League s-a complicat simțitor. ...

- SABURTALO - FCSB. Cu o ora inaintea duelului pe care FCSB il joaca in Georgia, cu Saburtalo, in turul II din Conference League, Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a publicat o fotografie in care apare alaturi de Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, cel care se afla, cel mai probabil,…

- In cazul in care FCSB va rata grupele Conference League, patronul Gigi Becali vorbește despre o „economie” tradusa prin vanzari de jucatori și plecari ale fotbaliștilor cu salarii mari. Adversara celor de la FCSB, cap de serie la tragerea la sorți, se va alege dintre FC Saburtalo din Georgia și FK Partizani din…