Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu este apt pentru functia pe care o ocupa, a declarat miercuri presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa decizia liderului de la Casa Alba de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 si de a reintroduce sanctiuni dure impotriva…

- Organizatia separatista basca ETA a anuntat joi dizolvarea sa si incetarea oricarei activitati politice, punand capat ultimei insurectii armate din Europa Occidentala, care s-a soldat cu peste 800 de morti si mii de raniti timp de decenii.

- Valoarea donatiilor stranse in martie de influenta organizatie de lobby pentru arme de foc este cu 1,5 milioane de dolari mai mare decat cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Nu este pentru prima data cand in urma unor atacuri armate NRA primeste donatii mai substantiale. In…

- Organizatia PNL Bacau a demarat o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea prin referendum a primarului municipiului Bacau, Cosmin Necula. Liberalii bacauani sustin, intr-un comunicat de presa remis, vineri, Agerpres, ca in cei doi ani din actualul mandat al primarului Cosmin Necula nu…

- Organizatia PSD Prahova a donat, astazi, mai multe saltele, paturi si scaune cu rotile Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, singura unitate medicala din judet care se adreseaza exclusiv pacientilor cu probleme locomotorii. Cu aceasta ocazie, deputatii Laura Moagher, Andrei Nicolae, Rodica…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Reprezentanța britanica in Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a calificat drept „perversiune” propunerea Rusiei de a investiga in comun otravirea fostului ofiter GRU si a fiicei sale in Salisbury din Marea Britanie, se arata in mesajul reprezentanței postat pe Twitter. „Propunerea…

- Planet Group Internațional, furnizor de solutii pentru optimizarea proceselor de business si document management, a depasit în 2017 cifra de afaceri de 7 milioane euro, cu o crestere de 44% fata de anul precedent. Organizația este reprezentata pe piața locala de RO Planet, aceasta gazduind…