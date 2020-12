Fosila unui "tigru cu dinți sabie", scoasă la licitație în Geneva Un schelet excepțional al unui &"tigru cu dinți sabie&", descoperit recent în solul unei ferme americane, se numara printre aproximativ 40 de piese de istorie naturala care vor fi scoase la licitație pe 8 decembrie la Geneva, relateaza AFP.

"Aceasta fosila este excepționala în primul rând datorita conservarii sale, are o vechime de 37 de milioane de ani și este completa în proporție de 90%", a declarat Bernard Piguet, directorul unei casa de licitații din Geneva, pentru AFP.

&"Cele câteva oase lipsa au fost refacute cu o imprimanta 3D&", iar oasele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O nestemata roz "de exceptie", care provine din cel mai mare diamant brut roz descoperit vreodata in Rusia, a fost vinduta la licitatie la Geneva, miercuri seara, pentru suma de 26,6 milioane de dolari de casa Sotheby's. Denumita "Le Spectre de la Rose", dupa celebra creatie a baletului rusesc, aceasta…

- O nestemata roz "de exceptie", care provine din cel mai mare diamant brut roz descoperit vreodata in Rusia, a fost vanduta la licitatie la Geneva, miercuri seara, pentru suma de 26,6 milioane de dolari de casa Sotheby's.

- Un exemplar din prima editie a „Harry Potter si Piatra Filozofala” a fost vandut la licitatie pentru o suma enorma de bani. Prima editie a volumului „Harry Potter si Piatra Filozofala/ Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, scris de J.K. Rowling, a fost vandut in licitatie pentru 60.000 de lire…

- Spiritul trandafirului”, un diamant de culoare roz, va fi scos la licitație in Geneva, pe 12 noiembrie, iar suma pe care casa de licitații Sotheby's se așteapta s-o obțina pe el este 38 de milioane de dolari, scrie CNN. Piatra de 14,83 carate a fost descoperita in Rusia și a fost “botezata” dupa baletul…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- Un schelet rar de allosaurus, vechi de 150 de milioane de ani, considerat de paleontologi drept "bunicul" legendarului T-Rex, va fi scos la licitatie la Paris, pe 13 octombrie, a anuntat luni Hotel Drouot, potrivit AFP, informeaza News.ro.Aceasta vanzare, care ar trebui sa-i intereseze pe…

- Un schelet de Tyrannosaurus Rex in varsta de 67 de milioane de ani, numit Stan, va fi scos la licitație de casa Christie’s pe 6 octombrie și ar putea aduce intre 6 și 8 milioane de dolari, anunța CNBC.Stan este una dintre cele aproximativ 50 de fosile de acest fel descoperite vreodata și a…

- Scheletul unuia dintre cele mai complete specimene de T-Rex din intreaga lume va fi scos la licitatie de catre Casa Christie's la 6 octombrie, la New York, iar specialistii estimeaza un pret de vanzare intre 6 si 8 milioane de dolari, transmit miercuri AFP si Reuters. Acest T-Rex,…