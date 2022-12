Forțele ruse construiesc o bază militară uriașă în Mariupol - Imaginile din satelit arată noile acțiuni ale Armatei lui Putin O construcție in forma de U a fost ridicata in centrul orașului. Pe acoperiș este inscripționata steaua armatei ruse, in culorile roșu, alb și albastru. Alaturi este și un mesaj: "De armata rusa pentru oamenii din Mariupol". Experții spun ca armata lui Putin incearca sa iși consolideze pozițiile defensive in Mariupol. Asta in timp ce forțele ucrainene continua contraofensivele in sud și in est.Alte imagini din satelit arata ca cimitirul principal al orașului a fost extins. Potrivit unei analize a presei britanice, aproape 1.500 de morminte noi au fost sapate. De asemenea, schimbari au aparut și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

