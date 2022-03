FORMULA 1 Pilotul Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, a suferit un accident grav

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul echipei Haas, Mick Schumacher, a suferit un accident grav in timpul calificarilor Marelui Premiu al Arabiei Saudite, pe circuitul de la Jeddah, monopostul sau fiind distrus dupa un impact cu parapetele, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mick Schumacher (23 de ani) a fost implicat intr-un accident grav in Marele Premiu al Arabiei Saudite. Pilotul german a pierdut controlul mașinii și s-a izbit puternic de un parapet. Din primele informații, Mick este conștient și poate vorbi cu medicii. Pilotul de la Haas a pierdut controlul monopostului…

- Promotorul Formula 1 si Federatia Internationala de Automobilism (FIA) au reconfirmat sambata mentinerea Marelui Premiu al Arabiei Saudite de F1, a doua zi dupa ce rebeli yemeniti houthi au atacat un sit petrolier din apropierea circuitului de la Jeddah, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Marele Premiu al Arabiei Saudite, din runda 2 a sezonului de Formula 1, va avea loc conform programarii inițiale, in ciuda atacului terorist din Jeddah. Vineri, dupa prima sesiune de antrenamente, rachete și drone lansate de adepții mișcarii Houthi, din Yemen, au lovit un depozit de petrol al companiei…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu al Arabiei Saudite la Formula 1, a doua etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul urban din Jeddah in 1 min. 30 sec. 772/1000, informeaza…

- Pilotul german Sebastian Vettel ar putea rata si a doua cursa a noului sezon de Formula 1, daca nu va furniza in timp util un test negativ la Covid-19, a anuntat joi echipa lui Aston Martin. Aston Martin, motorizata de Mercedes, a postat un tweet in care precizeaza ca Vettel nu are inca un test negativ…

- Conform sursei, decizia a fost luata de Federatia internationala de automobilism (FIA), care impune aceasta cerinta inclusiv jurnalistilor si intregului personal care se vor afla pe circuit.Potrivit BBC, aceasta decizie nu va avea niciun impact asupra grilei de start din 2022, deoarece toti pilotii…

- Etapa a 4-a a venit cu multe provocari. Pe traseu, bistrițenii au vazut multe mașini rasturnate, așa ca au incetinit ritmul. Mihai și Cheloo au platit tribut. Azi, e o noua provocare. Ieri a avut loc etapa a 4-a a Dakar Rally 2022. A fost etapa cu cea mai lunga proba speciala și nu a fost lipsita de…