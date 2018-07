Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre RB Leipzig (Germania) si Hacken (Suedia), in turul al treilea preliminar al Ligii Europa.Partida tur va avea loc, la 9 august, in deplasare, iar returul la 16 august, la Craiova, informeaza news.ro. RB Leipzig va evolua,…

- CFR Cluj va evolua cu Ludogoret Razgrad (Bulgaria) sau cu Vidi FC (Ungaria), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece de Malmo FF, in mansa a doua, transmite News.ro . La campioana Bulgariei evolueaza jucatorii Claudiu Keseru, Dragos Grigore si Cosmin Moti. Vidi FC este Videoton…

- Echipa bosniaca Zeljeznicar Sarajevo s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, miercuri, dupa ce a invins formatia estoniana Trans Narva cu scorul de 3-1, pe teren propriu, in mansa secunda a primului tur preliminar. Balticii au deschis scorul prin Viktor Plotnikov (5),…

- Campioana Suediei, Malmo FF, a invins, marti, in depalsare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa echipa Drita din Kosovo, in mansa I a primului tur preliminar al Ligii Campionilor, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Strandber '13, Traustason '39 si Rosenberg '82. Returul va avea…

- Primul tur din preliminariile Champions League a debutat pe 10 iulie cu 8 partide. In urma mansei tur, s-au inscris 25 de goluri. KF Drita (Kosovo) sau Malmo FF (Suedia) va fi una dintre adversarele echipei CFR Cluj in turul doi preliminar. In primul meci, disputat la Kosovo, Malmo s-a impus...

- Claudiu Keseru a marcat in minutul 30 si a iesit de pe teren in minutul 65, cand a fost inlocuit cu Swicerczok. Cosmin Moti fost titluar si a jucat tot meciul, iar Dragos Grigore n-a fost retinut in lot. In sezonul trecut, Keseru a marcat de 28 de ori in toate competitiile pentru Ludogoret,…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…

- Ludogoret Razgrad, echipa la care evolueaza Claudiu Keseru si Cosmin Moti, a castigat campionatul Bulgariei pentru a saptea oara consecutiv.Ludogoret a beneficiat de infrangerea echipei TSKA Sofia, scor 1-2, cu Botev Plovdiv, scrie news.ro. Echipa din Razgrad este neinvinsa din luna…