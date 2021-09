Stiri pe aceeasi tema

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie - 7 ianuarie 2022, a anuntat…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste, pana in data de 26 noiembrie, cereri de finantare pentru investitii prin submasura 16.4/16.4a - Sprijin acordat pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol si pomicol din Programul…

- Finantare pentru tinerii fermieri si pentru fermele mici Foto: rrapl.ro Statul ofera noi oportunitati de finantare pentru tinerii fermieri si pentru fermele mici prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea, la sfarsitul lunii iulie, a primelor sesiuni din acest an finantate din fonduri europene nerambursabile, disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). Astfel, pentru submasura 17.1 "Prime de asigurare…

- ​Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, joi, grilele de punctaj privind criteriile de selecție a viitorilor solicitanți de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, în perioada de tranziție, în cadrul liniilor de finanțare destinate afacerilor…

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…