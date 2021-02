Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PSD, Vladimir Matușan, susține ca i-a ținut piept cu succes lui Emil Boc, in ședina Consiliului Local Cluj-Napoca de miercuri, și nu a fost umilit de Emil Boc.”Citeam azi cum domnul Emil BOC mi-a dat lecții de ”constituționalitate” sau cum a ”stres pe jos cu mine” in ședința de Consiliu…

- 12.01.2021 Fonduri europene atrase de Aquatim in trei localitați din județul Timiș Aquatim a semnat in data de 11 ianuarie 2021 contractul de lucrari „Execuție retele de apa si canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin”, cu Asocierea S.C. TEOVAL&CO S.R.L., S.C. LUCY STAR S.R.L., S.C. HIDROTERM…

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.

- Tinerii care au lucrat in agricultura in strainatate pot obține fonduri europene de maxim 50 mii euro daca incep o afacere in agricultura in Romania. Ieri a fost deschisa sesiunea de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora, submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”…

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care l-a condamnat pe fostul primar al comunei Arieseni, Marin Jurj (PSD), la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, in dosarul in care a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) TIMIS a finalizat Campania de plați in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2020. Peste 16.000 de fermieri vor primi susținere financiara din fonduri europene și de la bugetul de stat. In conformitate cu Regulamentul…

- Procurorii DNA din Timisoara l-au retinut, miercuri, pentru luare de mita, pe Martin Ianas Niagu, consilier in cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Caras-Severin, institutie care gestioneaza finantarile europene din agricultura. Potrivit unui comunicat al DNA,…

- CNAIR S.A a depus cererea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare pentru finantarea proiectarii a noua noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3.