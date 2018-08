Stiri pe aceeasi tema

- Pasionati de munte, doi tineri absolventi ai facultatii de Medicina si Farmacie au ales sa parieze pe turism. La poalele muntilor Piatra Craiului au amenajat o plaja, intre stanci si pesteri, cu nisip alb, fin.

- Primariile din Delta Dunarii vor putea realiza amenajari care sa sprijine turismul in zona, cum ar fi rețele publice de acces la internet, precum și activitați de marketing, printr-o linie de finanțare in valoare totala de aproape 16 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, care…

- Tinerii fermieri vor putea obține fonduri europene de maximum 50.000 de euro fiecare, iar fermele mici cate 15.000 de euro, prin doua linii de finanțare care urmeaza sa se redeschida pe interent, miercuri, 1 august 2018, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

- Subventiile primite de la Uniunea Europena in ultimii 10 ani au depasit 12 miliarde de euro, sumele gestionate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in acest scop fiind in crestere an de an, de la 6 milioane de euro in 2007 la peste 1,6 miliarde de euro in prezent, sustine directorul…

- In paralel cu licitatia privind achizitia a 18 tramvaie noi, municipalitatea se preocupa si de ”garajul” in care vor sta acestea. Depoul nr.1 de tramvaie, apartinand Transurb SA, nu a mai beneficiat de lucrari de modernizare de mai bine de 40 de ani. In acest sens, Primaria municipiului Galati a demarat…

- In judetul Botosani, o investitie cu fonduri europene prin care locuitorii a doua comune trebuia sa beneficieze de apa si canalizare pentru prima data in istorie, a fost abandonata de constructor. Cei care gestionau proiectul si-au dat seama abia dupa un an ca firma respectiva nu este capabila sa realizeze…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, ieri, la Constanta ca plajele litoralului romanesc sunt gata pentru noul sezon estival. Declaratia ministrului a fost facuta in urma inspectiilor plajelor de pe litoral. Nu in ultimul rand, oficialul de la Ministerul Apelor si Padurilor a mers in…

- Firmele mici și mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obține fonduri nerambursabile intre 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri.