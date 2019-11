Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Andrei Mudrea este Maestru Emerit in Arte Plastice și unul dintre cei mai originali și cunoscuți artiști plastici din Moldova, fiind unul dintre discipolii lui Mihai Grecu. Lucrarile sale au ajuns peste tot in lume și fac parte atat din colecții publice cat și private. "Mi-am facut din…

- Aproape 150 de intervenții ale pompierilor, in ultimele 72 de ore; 66 dintre acestea pentru lichidarea unor incendii in Eveniment / on 25/09/2019 at 11:23 / Pompierii militari teleormaneni au fost solicitați de cetațeni sa intervina la nu mai puțin de 147 situații de urgența, in ultimele 72 de ore,…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a avut o intalnire "buna, constructiva" cu presedintele american Donald Trump joi la Casa Alba, a anuntat compania de social media, relateaza vineri dpa si AFP. La randul sau, Donald Trump a transmis pe Twitter ca a avut o "intalnire buna cu Mark Zuckerberg…

- Fiodorov a menționat ca principala particularitate a Festivalului este prezența nominalizarii „serial”. Puține sunt concursurile la care poate fi prezentat un serial televizat, deși astazi rolul artei serialelor este foarte mare. Iar „TEFI-Sodrujestvo” ofera o astfel de șansa. „Uneori serialele…

- 35 de sancțiuni contravenționale, de aproape 10.000 de lei, aplicate de polițiștii teleormaneni in cadrul acțiunii “Clean stations” in Eveniment / on 18/09/2019 at 15:06 / 35 de sancțiuni contravenționale in valoare de 9.965 de lei au aplicat, astazi, polițiștii de la transporturi Teleorman,…

- Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit carora obiectul de arta din aur a fost furat in primele ore ale diminetii de sambata. Ulterior, muzeul a confirmat oficial furtul, pe pagina de Facebook. Toaleta, expusa in Palatul Blenheim, locul nasterii…

- ​Platformele online gen Facebook, Twitter sau Google urmeaza sa discute cu publicațiile și alte companii mass media pentru stabilirea celor mai bune practici în preluarea creațiilor sau fragmentelor de creații pe internet, în cadrul unui dialog declanșat, miercuri, de Comisia Europeana.…

- Accident rutier pe centura ocolitoare a Alexandriei/ O persoana a ajuns la spital in Eveniment / on 17/08/2019 at 14:37 / Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au fost sesizați, astazi, in jurul orei 12.15, prin apel la numarul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca pe centura ocolitoare…