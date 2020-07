Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți artiști banațeni strang randurile, in weekend, și participa la o acțiune de ecologizare in zona localitații Dumbravița. EcoHora ii aduce laolalta pe Carmen Popovici Dumbrava, Iasmina Iova, Liliana Laichici, Georgiana Necșa, Mihaela Petrovici, Sebastian Roșca, Adrian Scorobete, Raluca Stanca,…

- Italia cauta nave pe care migrantii salvati pe Mediterana sa fie testati pentru coronavirus si plasati preventiv in carantina inainte de a debarca in aceasta tara, guvernul de la Roma lansand in regim de ''urgenta'' o licitatie pentru acest demers, relateaza marti agentia EFE potrivit Agerpres. Actiunea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, joi, ca o reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator.Acest termen nu poate fi mai putin favorabil…

- Percheziții ale polițiștilor timișeni de la Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și ale celor de la București, la Dumbravița. Oamenii legii au descins in șase locații printre, care și domiciliul unui irakian cu dubla cetațenie, suspectat ca ar fi confecționat ilegal arme și componente.

- UPDATE Se pare ca este vorba despre o acțiune in cadrul unui dosar ce vizeaza o grupare infracționala specializata in furturi din buzunare, in special furturi de carduri, pe care le foloseau ulterior la ATM-uri. Acțiunea a fost coordonata de polițiști dintr-un alt județ. Acțiune in forța a polițiștilor,…

- Un barbat in varsta de 59 de ani murit, vineri, inecat intr-un iaz de pe raza localitatii Dumbravita, comuna Ibanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul se afla la pescuit, iar la un…

- Dana Girbovan: „Avem haos legislativ in materia starii de urgenta, ce poate duce la restrangerea drepturilor/Institutiile de forta sa dozeze proportional actiunea”, a declarat intr-un interviu. Intrebata despre impactul epidemiei de coronavirus in activitatea unui judecator, Dana Girbovan a raspuns:…

- Primaria Carei anunța inceperea dezinfecției in cartierul Republicii, la scarile de bloc. Este cea de-a doua acțiune de dezinfectare din municipiul Carei in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit anunțului, astazi sunt programate toate scarile de bloc din municipiul Carei, cu excepția cartierelor…