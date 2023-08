Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a emis o alerta privind focare extinse in statele UE de Salmonella Senftenberg, rezistenta la antibiotice. Bacteria a fost raspandita prin roșiile cherry vandute in supermarketuri și a provocat deja decesul unei persoane. O cauza suspectata de autoritați pentru apariția infecțiilor este reutilizarea apei la irigații, […] The post Focare de Salmonella in supermarketuri. Bacteria, raspandita prin roșiile cherry first appeared on Ziarul National .