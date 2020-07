Stiri pe aceeasi tema

- Firma de confectii din Braila a fost inchisa dupa ce 42 dintre angajati au fost confirmati cu Covid-19. Prefectul judetului a semnalat ca legislatia este stramba si ca restul angajatilor, intrati in izolare, nu beneficiaza de niciun sprijin financiar.

- Din 3 iulie, medicii de familie se feresc sa mai elibereze concedii medicale pacientilor care au intrat in contact cu persoane pozitive, invocand vidul legislativ. Autoritatile intarzie sa clarifice situatia.

- BONUS FINANCIAR… Cadrele medicale din județul Vaslui, care lupta impotriva pandemiei de coronavirus, vor primi stimulentul de risc la inceputul saptamanii viitoare. Banii au intrat deja in contul Casei Județene de Asigurari de Sanatate Vaslui, iar luni vor fi virați in conturile spitalelor. La nivelul…

- Zilele pandemiei COVID-19 pun o presiune deosebita pe noi toți. Teama de imbolnavire ne afecteaza intr-o anumita masura pe fiecare dintre noi. Mulți dintre noi gestionam acum cu dificultate provocarile zilnice chiar daca suntem sanatoși, potrivit 360medical.ro.Pentru pacienții cronici aceste…

- Infecția cu noul coronavirus da peste cap numarul de leucocite din corp (care arata o supra-infecție bacteriana). In plus, infecția poate activa coagularea sangelui și poate cauza afecțiuni cardiace, hepatice, renale și insuficiența multipla de organ, nu doar afecțiuni pulmonare, cum s-a crezut inițial,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Sfantu Gheorghe, ca orice persoana care lucreaza intr-un spital dedicat tratarii pacientilor COVID va beneficia de stimulentul de risc de 2.500 de...

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 21 aprilie 2020, un numar de 36 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 4 dintre acestea sunt deja vindecate si externate. Intr-unul dintre cele 36 de cazuri evolutia a fost nefavorabila soldandu-se cu deces, un brancardier…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica in Romania, numarul persoanelor decedate a ajuns la 400. Cazul cu numarul 398 este al unui barbat de 41 de ani, domiciliat in județul Ialomița. Oficialii de la București susțin in comunicarea publica faptul ca acesta nu avea alte probleme medicale. A murit…