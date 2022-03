Focar de septicemie hemoragică la Păstrăvăria Albota, locul preferat al lui Nicu Ceaușescu Focar de septicemie hemoragica virala la pastravii de la Albota, cel mai apreciat complex de acest fel din Romania deținut de un om de afaceri sibian de etnie germana, și locul preferat al lui Nicu Ceaușescu pe vremea cand era prim-secretar la Sibiu. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu au anunțat ca pentru a fi stins focarul urmeaza sa fie uciși peste 700.000 de pastravi, repopularea urmand sa aiba loc dupa eliminarea virusului. Șerban Țichindelean, directorul DSVSA Sibiu, susține ca locuitorii din Sibiu, unde este vandut in mod normal peștele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

