Stiri pe aceeasi tema

- La bordul portavionului HMS Queen Elizabeth, nava amiral a marinei britanice, a fost confirmat un focar de contaminari cu COVID-19, relateaza miercuri DPA. Portavionul - care a efectuat pana in prezent un sfert din cele 28 de saptamani ale misiunii sale in larg la conducerea unui grup aeronaval,…

- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. “Numarul de noi cazuri continua sa creasca “, a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.…

- Niciun dispozitiv exploziv nu a fost gasit la bordul unui avion al companiei Air France, care venea din Ciad, a declarat joi ministrul de interne francez Gerald Darmanin in urma unor perchezitii efectuate in avion pe aeroportul Charles de Gaulle, relateaza AFP. ''Incheierea interventiei'',…

- Niciun dispozitiv exploziv nu a fost gasit la bordul unui avion al companiei Air France, care venea din Ciad, a declarat joi ministrul de interne francez Gerald Darmanin in urma unor perchezitii efectuate in avion pe aeroportul Charles de Gaulle, relateaza AFP. ''Incheierea interventiei'',…

- Statele Unite au recomandat luni cetațenilor sa nu mai calatoreasca în Japonia din cauza cazurilor de coronavirus din aceasta țara. Avertismentul vine cu mai puțin de o luna înainte de startul JO de la Tokyo.Statele Unite au recomandat, luni, cetatenilor lor sa nu calatoreasca în…

- Regina Elisabeta a vizitat nava pavilion a Marinei Regale, in baza Portsmouth, inaintea calatoriei operaționale inaugurale pe care nava o va face catre zone marine asiatice, relateaza Rador. Portavionul HMS Queen Elizabeth va conduce o flotila alcatuita din zece nave de razboi britanice și ale aliaților…

- Principalele foruri implicate în organizarea JO de la Tokyo au decis masurile care se vor lua pe durata competiției, pentru ca totul sa se desfasoare în siguranta. Printre ele se numara și testarea Covid-19 la care vor fi supuși sportivii pe toata perioada competiției.Potrivit site-ului…

- Epidemia ia amploare in unele țari asiatice. In timp ce China a primit spectatori la meciul de deschidere al Campionatului Național de Fotbal, unii dintre vecinii sai sunt nevoiți sa intareasca masurile. India se confrunta cu un val fara precedent, care ii obliga pe locuitorii din New Delhi sa intre…