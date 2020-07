Stiri pe aceeasi tema

- Inca un focar de coronavirus a fost depistat in Romania, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Ploiești, unde cinci cadre medicale și doi pacienți au fost confirmați pozitiv pentru coronavirus.

- Este focar de coronavirus la Spitalul Județean Braila, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse oficiale. Primele informații sunt ca cel puțin doi medici, cinci asistente și o infirmiera au fost testate pozitiv.Un focar al virusului COVID-19 a aparut la Spitalul Judetean din Braila, susțin…

- Pandemia de coronavirus a lovit in plin Spitalul Județean de Ugența Buzau, care se confrunta cu un val de infectari nu doar in randul pacienților, ci și in randul cadrelor medicale. Potrivit managerului Claudiu Damian, un numar de 39 de cadre medicale au fost infectate pana acum cu noul coronavirus,…

- Mai multe cadre medicale de la Institutul Regional de Oncologie ar fi infectate cu SARS Cov 2. Cel putin trei sunt internate la Spitalul de Boli Infectioase. In total ar fi vorba de noua cadre medicale, medici si asistente medicale, toate de la acelasi bloc operator. Vom reveni cu amanunte.

- Datele oficiale de azi continua sa ingrijoreze cu privire la evoluția Covid-19, la nivelul județului Buzau. Astfel, avem de-a face cu șapte noi confirmari, anunțate de D.S.P. Buzau. Printre acestea, se afla și o premiera: un cadru al ISU (de la departamentul administrativ/logistica). De asemenea, a…

- Numarul deceselor a ajuns la 575 in Romania, in ceea ce privește persoanele infectate cu COVID-19., conform Ministerului Sanatații. A decedat o femeie de 21 ani din județul Vrancea, cu sindrom Down și alte afecțiuni. Ministerul Sanatații menționeaza ca, potrivit Institutului National de Sanatate Publica…

- La Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti au fost confirmate vineri mai multe imbolnaviri COVID-19 in randurile personalului medical. Sursa acestor imbolnaviri este medicul diagnosticat pozitiv in urma cu doua zile. De asemenea, a fost infectat si un pacient al spitalului.

- Din pacate, crește numarul cadrelor medicale de la Spitalul SanConfind din Poiana Campina infectate cu coronavirus. Testele efectuate au confirmat infectarea cu COVID-19 a unei asistente și a unei infirmiere, numarul total al cazurilor de infectare ajungand astfel la noua (doi medici, cinci asistente…